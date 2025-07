Bebê Aurora passa por avaliação neurológica para investigar se houve sequelas após parada cardíaca

A pequena Aurora Maria Oliveira Mesquita, nascida no dia 21 de junho em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, continua internada em estado delicado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A bebê está sob cuidados especializados após complicações graves registradas logo após o nascimento.

A suspeita da família é que Aurora tenha sofrido queimaduras durante o banho na maternidade, possivelmente em decorrência do uso de água quente. O pai, Marcos Silva Oliveira, registrou boletim de ocorrência contra o hospital de Cruzeiro do Sul e relatou que a filha apresentou ferimentos logo após o procedimento. A situação é investigada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC).

Na manhã do sábado, (28) a bebê voltou a ter uma parada cardiorrespiratória, sendo reanimada pela equipe médica. Diante do histórico clínico, exames neurológicos estão sendo realizados para verificar se a recém-nascida desenvolveu alguma sequela cerebral. “Fizeram um raio-X da cabeça porque ela ficou 39 minutos sem vida. Um especialista está avaliando. Se Deus quiser, não teve nada”, relatou Marcos.

Apesar das preocupações, o pai informou que o quadro da filha tem apresentado evolução positiva. Os médicos avaliam a necessidade de um procedimento de limpeza nos ferimentos, mas até o momento não há indicação de intervenção mais invasiva. “Ela está melhorando muito. Estão esperando para ver se vai ser só limpeza mesmo, sem precisar tirar nada”, disse o pai com esperança.

Aurora foi transferida para Rio Branco no dia (23) e devido à gravidade do caso, levada para Belo Horizonte dois dias depois, no dia (25) onde permanece internada sob acompanhamento multidisciplinar.

Com informações G1

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: