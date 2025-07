Bocalom anuncia data de entrega das obras do novo Mercado Elias Mansour

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou nesta terça-feira (8) uma visita técnica às obras de reconstrução do Mercado Elias Mansour, localizado na região central da capital. O antigo prédio foi completamente demolido para dar lugar a uma nova estrutura moderna, que contará com dois andares e itens de acessibilidade como elevador, esteira rolante e rampa mecânica.

Durante a visita, o prefeito ressaltou o impacto que a obra terá na cidade. “Eu tenho certeza que essa vai ser uma das obras que vai marcar a nossa gestão. É uma obra esperada por muito tempo. A sociedade em si que visitava, que participava aqui do mercado Elias Mansour como ele era antes, todo mundo via que a situação era feia, crítica e tal, mas ninguém tinha coragem de falar: ‘vamos derrubar e vamos fazer de novo’. Foi o que a gente fez”, afirmou Bocalom.

O gestor também falou sobre o andamento da construção e a previsão de entrega da obra. “Olha, esta obra aqui, ela está prevista para fevereiro do ano que vem. Nós falamos com a empresa ver se é possível entregar até dezembro. A gente sabe que se trata de uma obra muito grandiosa, vocês estão vendo aqui o tamanho da obra, é muita coisa a ser feita, mas eu acredito que ela está em um andamento muito bom. Quem sabe até dezembro a gente consiga entregar, se não, o cronograma dela é para fevereiro.”

Bocalom destacou que a obra deve marcar a história da capital e atrair visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo. Segundo ele, o novo mercado terá uma estrutura moderna, com elevador, esteira rolante e outros elementos que prometem chamar a atenção de quem passar pelo local. O prefeito também enfatizou que o investimento reflete o que a população de Rio Branco merece: uma obra bonita e que desperte orgulho.

Ele finalizou reforçando que todas as obras realizadas pela atual gestão têm sido feitas com qualidade e pensando no futuro da cidade. De acordo com o prefeito, o objetivo é deixar um legado duradouro para as próximas gerações, incluindo netos e bisnetos dos rio-branquenses.