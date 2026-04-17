Esta é a sexta convocação do concurso e serão empossados 142 novos servidores, sendo 90 professores e 52 profissionais de apoio administrativo

A governadora do Acre, Mailza Assis, empossou novos servidores aprovados no concurso da Educação. A cerimônia de posse foi realizada nesta sexta-feira (17), no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Esta é a sexta convocação do concurso e serão empossados 142 novos servidores, sendo 90 professores e 52 profissionais de apoio administrativo, com lotação distribuída entre a capital e municípios do interior, garantindo maior alcance das políticas educacionais em todo o estado.

A governadora Mailza destacou o número de servidores contratados pelo governo por meio do concurso.

“Um grande marco histórico são 2.600 pessoas que serão contratadas pelo governo, que, a partir desse marco, serão servidores do Estado e, acima de tudo, prestarão seus serviços na qualidade da nossa educação, no ensino, alcançando pais, profissionais, professores e também as nossas crianças. Então, é uma alegria fazer parte desse momento e estar entregando a essas 142 pessoas a responsabilidade de cuidar do estado no Brasil”, disse.

Mailza também destacou que a educação é uma das prioridades de sua gestão. “Acho que tudo na vida avança, se conquista, se melhora quando nós investimos na educação. A saúde, o modo de vida, o bem-estar. A educação é a base de tudo. Claro que o meu compromisso é com diversos segmentos, na nossa saúde, infraestrutura, no social, que é uma pauta do meu coração, mas também a cultura, o desenvolvimento, e, para tudo isso, a educação é a base, é essencial. Não dá para seguir a vida, não dá para seguir em frente sem investir na educação”, afirmou.

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O secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, falou sobre mais uma convocação dos aprovados no concurso público.

“Hoje estão sendo empossados 90 professores e 52 apoios administrativos. Isso vem reforçar muito a nossa educação porque, de fato, estrutura nossa rede com profissionais efetivos e todos os investimentos na qualificação terão continuidade. Então, isso reflete em investimentos continuados para fortalecimento do ensino no nosso estado”, afirmou.

“Isso é extraordinário. Então, a gente só deve agradecer, principalmente à governadora Mailza Assis, que possibilitou a convocação desses profissionais”, completou.

O professor de matemática Israel Farraz, que atua na profissão há 14 anos, foi empossado na tarde desta sexta-feira.

“É um sonho da profissão ser efetivado no Estado. Eu não tenho como descrever a satisfação de ficar efetivo no Estado”, disse o professor.

Posse no interior

Nos municípios, os aprovados devem comparecer ao Núcleo da Secretaria de Educação e Cultura.

em Acrelândia, está localizado na Avenida Adenilson Rogerio de Oliveira, Centro;

em Assis Brasil, na Rua José de Deus, S/Nº, Centro;

em Brasiléia, na Rua Benjamin Constant, 064, Centro;

no Bujari, na Rua Raio do Sol, nº 118, Centro;

em Cruzeiro do Sul, na Avenida 25 de Agosto, nº 4.320, Aeroporto Velho;

em Epitaciolândia, na Rua Travessa de Integração, s/n, Centro; em Jordão, na Rua Carlos Gonçalves de Farias, s/n, Centro;

em Mâncio Lima, na Rua Joaquim Generoso de Oliveira, nº 202, Centro;

em Marechal Thaumaturgo, na Rua Zilda Vasconcelos, nº 610, Centro;

em Plácido de Castro, na Rua Epaminondas Jácome, S/Nº, Centro;

em Porto Acre, na Avenida João Barbudo (antiga Linha 1), km 1, s/nº, Bairro Vila do Incra;

em Rodrigues Alves, na Avenida Ulisses Guimarães, nº 669, Dario Pereira;

em Sena Madureira, na Rua Maranhão, nº 1947, CSU;

e em Tarauacá, na Rua Justiniano de Serpa, S/Nº, Centro.

O candidato poderá obter informações referentes ao concurso da Educação por meio dos contatos telefônicos dos núcleos da Secretaria de Estado de Educação

e Cultura (SEE) ou junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 14h, por meio do endereço eletrônico concursos.gov@gmail.com.