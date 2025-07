Brasileira entra em ranking das mais temidas por esposas no OnlyFans

Uma pesquisa feita com duas mil mulheres casadas revelou quais produtoras de conteúdo adulto são vistas como as maiores ameaças aos casamentos. O levantamento, conduzido pelo OnlyGuider — ferramenta de busca do OnlyFans — destacou três nomes: as norte-americanas Sophie Rain e Denise Richards, e a brasileira Camilla Araujo.

A pesquisa também revelou dados alarmantes: 73% das esposas entrevistadas consideram o uso do OnlyFans pelos maridos como uma forma de traição. No levantamento, 42% afirmaram que cogitariam o divórcio caso descobrissem que o parceiro é assinante da plataforma. Além disso, mais de 25% das entrevistadas admitiram monitorar as atividades online dos companheiros.

Sophie Rain: a “maior ameaça conjugal”

No topo da lista está Sophie Rain, uma americana de 22 anos que se descreve como virgem, cristã devota e que não publica nudes, apenas “provocações sugestivas de lingerie e biquíni”. Ainda assim, foi considerada a maior “ameaça conjugal” por 34% das entrevistadas, devido ao teor provocativo de suas fotos e, principalmente, pela forma como se conecta com os fãs.

“Acho que cheguei ao topo porque me conecto genuinamente com as pessoas. Lembro-me de nomes, tenho conversas reais e adoro fazer meus fãs se sentirem vistos. Acho que eles se sentem compreendidos por mim e não é algo sexual, é a conexão, e eles gostam de saber o que estou fazendo no meu dia a dia”, disse Sophie ao New York Post. Ela afirma que muitos de seus assinantes só querem alguém que os escute — e garante que não tenta interferir em nenhum casamento.

Apesar da defesa, ao NY Post, ela revelou que seu maior fã, Charley, é casado — e já lhe enviou mais de US$ 4,7 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) em 11 meses. No total, Sophie arrecadou US$ 43 milhões (cerca de R$ 232 milhões) com a plataforma em 2024.

Denise Richards: a atriz na segunda posição

Na segunda posição aparece a atriz americana Denise Richards, com 26% das menções. Aos 54 anos, a ex-esposa de Charlie Sheen estreou no OnlyFans em 2022, pouco depois de sua filha Sami, então com 18 anos, abrir sua própria conta.

Camilla Araujo: a brasileira no top 3

Com 21% dos votos, a brasileira Camilla Araujo fecha o top 3. A influenciadora, que diz faturar cerca de R$ 8 milhões mensais com conteúdos eróticos, foi vista por uma parcela significativa das mulheres como um risco real à estabilidade do casamento.

Ela também ficou conhecida por ser comparada fisicamente com a cantora Katy Perry, de quem já até atuou como sósia.

