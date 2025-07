Brics terá declarações sobre IA, saúde e financiamento climático

Integrantes do Brics devem divulgar declarações conjuntas a respeito de três temas: inteligência artificial, parceria para erradicação de doenças socialmente determinadas e financiamento para ações de combate à mudança do clima, ao final da reunião de cúpula, que começa neste domingo (6/7).

Os comunicados serão publicados de forma apartada da declaração final de cúpula.

Os temas fazem parte das prioridades da presidência brasileira à frente do bloco. Segundo fontes de governos a par das negociações, já há um entendimento entre os países sobre a divulgação dos textos.

Sobre o Brics

O Brics é formado por 11 países-membros. São eles: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Além dos membros permanentes, outros dez países compõem o grupo como parceiros: Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã.

O principal objetivo do bloco é promover a cooperação entre os países no campo econômico, político e social, de forma a impulsionar o desenvolvimento de seus membros.

A reunião de cúpula acontece nos dias 6 e 7 de julho, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro

No âmbito do combate à mudança do clima, o acordo deve abordar a importância do financiamento de países mais ricos a ações de mitigação e transição energética de nações em desenvolvimento.

O tema ganha força com a presidência do Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em Belém (PA), em novembro.

Já a declaração voltada à área da saúde vai reforçar parcerias para a erradicação de doenças socialmente determinadas — aquelas que atingem, principalmente, populações em situação de vulnerabilidade social. São exemplos a tuberculose, hanseníase, HIV/aids, sífilis, doença de Chagas, entre outras.

Por fim, há a expectativa da divulgação de um comunicado conjunto sobre o uso de inteligência artificial.