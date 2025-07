Caíque Brown chega a Cruzeiro do Sul para a Arena Gamer Expoacre Juruá 2025; confira

O narrador oficial da Liga LATAM de Free Fire, Caíque Brown, chegou a Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (4) para participar da Arena Gamer Expoacre Juruá 2025, considerada a maior competição de e-sports já realizada no estado do Acre. O evento integra a programação oficial da Expoacre Juruá, e será realizado nos dias 4 e 5 de julho, em frente à Arena Indústria, no espaço da feira.

Conhecido nacionalmente por seu estilo descontraído e carismático, Caíque vai narrar as partidas de Free Fire e participar de um meet & greet com os competidores e fãs, oferecendo dicas, interação e inspiração para quem sonha em se destacar no universo gamer.

A Arena Gamer é totalmente gratuita e promete dois dias de pura emoção com torneios de Free Fire, Valorant, FIFA e Brawl Stars. As inscrições podem ser feitas presencialmente nesta sexta-feira (4), das 15h às 17h, no local do evento.

Competição movimenta juventude do Vale do Juruá

O campeonato vai reunir cerca de 100 equipes e mais de 600 jogadores de municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Guajará (AM) e outras cidades da região. A iniciativa busca revelar talentos locais e consolidar o Acre como polo emergente de inovação e cultura digital.

A premiação total de R$ 15 mil, patrocinada pela iniciativa privada, será distribuída entre os vencedores das modalidades. Além dos prêmios em dinheiro, os participantes terão a chance de competir em uma estrutura profissional, com equipamentos de alto desempenho e transmissão ao vivo.