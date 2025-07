Caixa realiza leilão de imóveis em quase todos os estados, mas deixa o Acre de fora

A Caixa Econômica Federal anunciou a realização, ainda neste mês de julho, de um grande leilão com mais de 580 imóveis distribuídos em quase todos os estados do Brasil. No entanto, o Acre não está entre as unidades da federação contempladas para participar do evento. Conforme o edital nº 0028/0225, os estados excluídos do leilão são Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

A ausência do Acre no certame chama atenção, sobretudo porque o leilão oferece imóveis com preços iniciais bastante acessíveis, começando em R$ 70.770,20. Além disso, está prevista uma segunda rodada para o dia 21 de julho, na qual os descontos poderão alcançar até 40%. A primeira etapa do leilão acontecerá no dia 14 deste mês.

Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, através da plataforma da Fidalgo Leilões. O catálogo de imóveis disponíveis inclui desde casas com cerca de 58,5 metros quadrados de área construída até terrenos que ultrapassam 3.000 metros quadrados. Os valores iniciais variam entre R$ 70 mil e R$ 3 milhões.

Interessados nos imóveis disponíveis para os estados participantes devem realizar cadastro no site www.fidalgoleiloes.com.br, enviar os documentos exigidos e seguir as orientações para habilitação na sala virtual do leilão. Também é necessário efetuar inscrição no portal da Caixa, na seção “Imóveis Caixa”, para participar do processo.