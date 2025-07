Caminhonete que atropelou Juliana Chaar é encontrada pela polícia com arma escondida

A Polícia Civil do Acre localizou, na tarde desta terça-feira (15), o veículo envolvido no atropelamento da assessora jurídica Juliana Chaar Marçal, de 36 anos, ocorrido no último dia 21 de junho, em frente a uma casa noturna em Rio Branco. A caminhonete Hilux, de placa NAB4H35, foi encontrada abandonada em um ramal da região da Vila Acre, no segundo distrito da capital.

A descoberta do veículo aconteceu horas após a prisão de Diego Luiz Góis Passos, apontado como o condutor responsável pelo atropelamento. Durante a perícia, a polícia constatou avarias compatíveis com o acidente, como danos visíveis no farol dianteiro direito e no para-choque.

Além disso, os peritos encontraram uma pistola escondida nas estruturas internas do automóvel, o que acrescenta mais um elemento à investigação em curso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) confirmou as informações.

