Campo Futuro apresenta resultados da pecuária de corte na Expoacre 2025 com foco na gestão e políticas públicas

O projeto Campo Futuro apresentou os resultados levantados no Acre ao longo do ano, com foco na pecuária de corte, na terceira noite da Expoacre 2025, realizada nesta segunda-feira (28).

O evento, chamado Circuito de Resultados Campo Futuro, reuniu produtores, técnicos e representantes do setor agropecuário para discutir estratégias de gestão e o cenário do mercado para os próximos meses.

Rafael Ribeiro de Lima Filho, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), explicou que o Campo Futuro é um projeto com quase 20 anos de atuação e tem como principal objetivo levantar dados dos custos de produção nas atividades agropecuárias.

“Foram feitos painéis em Xapuri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Além de apresentarmos os resultados do Acre, comparamos com outras regiões para ajudar o produtor a tomar decisões com base em dados”, disse Rafael.

Segundo ele, a margem do produtor está apertada, principalmente pela queda na receita, mas o evento também trouxe orientações sobre compra de insumos e comercialização.

“Essas informações são importantes não só para os produtores, mas também para os sindicatos e para a própria CNA, que usa esses dados na formulação de políticas públicas”, completou.

Larissa Mouro, também assessora técnica da CNA, destacou o papel do projeto na articulação regional.

“A gente fez os levantamentos em junho nos municípios de Xapuri, Sena Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, por serem representativos da pecuária de corte, especialmente no sistema de cria e ciclo completo. A ideia é dar um retorno aos produtores com esse evento e também subsidiar a CNA na construção de políticas como o Plano Safra e nas discussões sobre a reforma tributária”, explicou.

Larissa reforçou ainda a importância das parcerias com federações, sindicatos e associações rurais.

“É assim que conseguimos mobilizar os produtores e garantir que os dados reflitam de forma fiel a realidade de cada região. O Campo Futuro só se sustenta com o envolvimento de todos os elos da cadeia”, concluiu.

A etapa do Acre representa toda a região Norte dentro do Circuito Campo Futuro 2025. O projeto é promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com o Sistema Faeac/Senar/Sindicatos.