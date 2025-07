Candidata à Rainha do Rodeio da Expoacre inicia campanha em semáforo com berrante e chicote

O concurso para a escolha da Rainha e Princesa do Rodeio da Expoacre 2025 já está a todo vapor. O ContilNet já apresentou ao público todas as 14 candidatas que disputam as coroas neste ano, sendo 10 representantes de Rio Branco e 4 do interior do estado: Mâncio Lima, Xapuri, Bujari e Porto Acre.

FIQUE POR DENTRO: Conheça as candidatas a Rainha do Rodeio da Expoacre 2025 e vote agora na sua favorita!

Na tarde desta segunda-feira (14), a reportagem flagrou uma das candidatas já em plena campanha pelas ruas de Rio Branco. Letícia Rocha, concorrente ao título de Rainha, aproveitou o movimento do sinal da Avenida Ceará para iniciar seu pedido de votos de uma forma criativa e bem-humorada. Acompanhada da melhor amiga, do esposo dela e também de seu próprio marido, Letícia chamou atenção de quem passava tocando berrante e estalando chicote, enquanto segurava cartazes anunciando sua candidatura.

A candidata falou sobre a importância desse momento para sua vida e reforçou o convite para que o público esteja presente no dia da escolha. Questionada sobre a expectativa para a disputa e o início da campanha, Letícia destacou: “Bom, a minha expectativa é uma das melhores, pois estou dando o meu máximo. Não é uma simples experiência, não estou aqui para ver no que vai dar, é um sonho, uma realização pessoal, algo para o qual venho me preparando há anos.”

Por fim, ela fez questão de reforçar o convite para o público acreano:“Eu peço ao público que vote em mim no dia 24. Quero encontrar todos lá na FAAO (Novo Detran), torcendo na escolha da Rainha e da Princesa, e também espero ver vocês na nossa grande Expoacre de 50 anos.”