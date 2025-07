Conheça as candidatas a Rainha do Rodeio da Expoacre 2025 e vote agora na sua favorita!

A disputa mais charmosa da Expoacre 2025 já começou! O concurso Rainha do Rodeio chega à sua fase final com 14 candidatas selecionadas — 10 de Rio Branco e 4 representantes do interior do estado — prontas para conquistar o público e levar a cobiçada coroa. E este ano, quem decide é você!

Pela primeira vez, a escolha da Rainha do Rodeio será feita por meio de votação popular interativa. Totens digitais estarão espalhados pelo Parque de Exposições Wildy Viana durante toda a feira, permitindo que o público registre seus votos de forma prática, segura e ao vivo. E a novidade não para por aí: as candidatas também poderão fazer campanha diretamente com os visitantes, em um contato olho no olho, pedindo votos de forma mais humana e engajada.

VEJA TAMBÉM: Quem merece ser escolhida a Rainha do Rodeio da Expoacre 2025?

As finalistas da capital foram definidas após uma seletiva realizada em Rio Branco. São elas:

Nay Souza

Letícia Rocha

Sandy Araújo

Grazielly Salvador

Maria Luana

Camila Ribeiro

Klyste Anne

Ingra Martins

Débora Neves

Cristina Filgueira

Já as representantes do interior vêm das cidades de:

Ana Claudia – Mâncio Lima

Miriane Rodrigues – Bujari

Leonice Pereira – Porto Acre

Katrine Silva – Xapuri

O grande anúncio da vencedora será feito no dia 28 de julho, durante a abertura oficial do rodeio da Expoacre 2025, um dos momentos mais emocionantes e aguardados da programação.

Enquanto o público se prepara para votar presencialmente na feira, também vamos lançar uma enquete especial aqui em nossa página com as fotos e nomes de todas as candidatas. É a sua chance de conhecer melhor quem são essas mulheres que representam a beleza, a simpatia e a força da juventude acreana!

Fique ligado e participe: quem você quer ver coroada como Rainha do Rodeio da Expoacre 2025?