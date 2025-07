Casa da Picanha comemora 50 anos de ExpoAcre, presente desde a primeira edição da feira

Um dos pontos mais curiosos da ExpoAcre 2025 é a presença da Casa da Picanha, um estabelecimento que acompanha a feira desde sua primeira edição. Comandado atualmente por Zé Carlos, de 51 anos, o restaurante nasceu com outro nome — Remanso do Tucunaré — e se transformou ao longo do tempo em um dos espaços gastronômicos mais queridos do evento.

A história é marcada muito trabalho conduzido pela matriarca da família, dona Osmarina, de 72 anos.

Dona Osmarina lembra com carinho de quando tudo começou. “Quando eu cheguei no Acre, a ExpoAcre era totalmente diferente. Era mais simples, só metade do parque era usada. Mesmo assim, sempre gostamos muito, porque essa feira já faz parte da nossa vida”, relembra. A família veio de Rondônia — ela amazonense, o marido português — e logo encontrou na feira um espaço para crescer. “Meu esposo foi, se inscreveu e a gente entrou com o Remanso do Tucunaré, vendendo peixe. Depois, fomos mudando, adaptando, até chegar na picanha”, explica.

O negócio deu tão certo que, fora da ExpoAcre, a Casa da Picanha segue ativa com o nome original, Remanso do Tucunaré, funcionando na Avenida Benedito Maia, no Conjunto Procon, próximo ao bairro Florestal.

De acordo com Zé Carlos, a movimentação durante a feira ajuda a atrair novos clientes para o restaurante fixo. “Muita gente vem aqui, prova a comida e depois passa a frequentar nosso restaurante também. Fora isso, temos clientes antigos, que já são amigos e não perdem uma edição”, afirma.

A expectativa para a edição de 50 anos da ExpoAcre é grande. Segundo Zé, todo ano o evento traz boas oportunidades, mas desta vez o sentimento é ainda mais especial “ É um investimento que vale a pena, dá retorno, mas exige muito trabalho também”, comenta.

Para comemorar a data, a Casa da Picanha vai lançar uma promoção especial. “Amanhã a gente vai sortear 10 pratos de picanha. É uma forma de agradecer quem sempre prestigia a gente e também de convidar quem ainda não conhece a nossa história”, anuncia Zé Carlos. Ele encerra com um convite direto ao público: “50 anos de ExpoAcre, 50 anos de Casa da Picanha. Venha conhecer, experimentar nossos pratos e fazer parte dessa tradição que é um pedacinho do Acre servido à mesa”.