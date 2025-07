Casal acreano é preso com 60 tabletes de maconha em fiscalização na BR-364

Um casal foi preso na BR-364, em Porto Velho (RO), na última terça-feira (29), transportando 60 tabletes de maconha em um veículo que seguia de Rio Branco para Manaus (AM). A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de rotina.

De acordo com a PRF, os agentes desconfiaram do comportamento dos ocupantes do veículo e decidiram intensificar a abordagem. O motorista apresentou um documento falso, o que levou os policiais a realizarem uma vistoria minuciosa no automóvel.

No compartimento de carga, os agentes identificaram um forte odor característico de maconha. Ao abrir o espaço, foram encontrados os tabletes da droga, além de um rádio comunicador, uma base de recarga e outros pertences.

O casal foi detido em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e associação para o tráfico.