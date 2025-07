Casamento de luxo! Filha de Steve Jobs se casa em cerimônia de R$ 37,5 milhões

No último sábado (26/7), Eve Jobs, filha caçula do cofundador da Apple, Steve Jobs, oficializou sua união com o atleta olímpico Harry Charles. Segundo o portal Page Six, a cerimônia custou cerca de US$ 6,7 milhões — o equivalente a aproximadamente R$ 37,5 milhões.

O enlace aconteceu na pitoresca região de Cotswolds, na Inglaterra, conhecida por sediar celebrações de celebridades como Kate Moss e Lily Allen. O planejamento ficou a cargo do renomado cerimonialista Stanlee Gatti, responsável por cada detalhe do casamento.

As celebrações em torno do amor dos pombinhos tiveram início na noite de sexta-feira (25/7) com um show privado de Elton John, avaliado em cerca de £ 1 milhão, aproximadamente R$ 7,47 milhões. A apresentação aconteceu na propriedade Estelle Manor.

Entenda a união e a família

O amor pelo esporte é um laço em comum dos noivos. Harry Charles é atleta olímpico de hipismo. Os dois começaram a namorar em 2022 e assumiram o relacionamento publicamente após os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando Harry conquistou o ouro por equipe na modalidade salto.

Eve Jobs é filha de Steve Jobs e Laurene Powell Jobs. A modelo de 27 anos tem três irmãos mais velhos: Reed, Erin Sienna e a meia-irmã por parte de pai, Lisa Brennan.

A herdeira da Apple é modelo e cursou ciência, tecnologia e sociedade na faculdade de Stanford. Depois que Steve Jobs morreu em decorrência de um câncer de pâncreas, em 2011, Eve e seus dois irmãos por parte de pai e mãe não embolsaram nenhuma herança.

Em entrevistas, Laurene Jobs revelou que os filhos receberam uma excelente educação e que “não precisariam do dinheiro”. Boa parte da fortuna foi destinada à caridade.

Detalhes do casamento milionário

Para o grande dia, o casal apaixonado contou com um esquema de segurança que não deixou escapar nenhum detalhe do casório. Segundo o site Hello!, os moradores da cidade, que aguardavam a noiva na entrada da igreja St. Michael and All Angels, em Great New, não conseguiram sequer ver o vestido de Eve.

Para garantir total discrição, Eve Jobs entrou por uma porta secreta da igreja. Toda a logística do evento foi cuidadosamente planejada para preservar a privacidade do casal. “Havia uma regra de não usar telefones”, contou uma fonte próxima ao evento.

A saída dos noivos também foi cuidadosamente organizada. Eve e Harry foram levados sob lona até os ônibus, evitando qualquer visibilidade pública. Após a cerimônia, os pombinhos seguiram em uma van rumo à recepção. A noite continuou com uma apresentação do DJ canadense Kaytranada, que encerrou o primeiro dia da celebração com um show animado.

Lista VIP e lua de mel de luxo

Embora os detalhes visuais do casamento tenham sido blindados, algumas informações vazaram. As madrinhas, por exemplo, usaram vestidos vermelhos, e ao todo, nove damas de honra participaram da cerimônia — entre elas, a ex-saltadora Katherine Strauss e as irmãs do noivo, Sienna e Scarlett Charles.

Nomes famosos também compuseram a lista VIP do casório. A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris compareceu ao lado de nomes como Jennifer Gates, primogênita de Bill Gates, Jessica Springsteen e a modelo Liberty Ross.

Depois da cerimônia, os recém-casados embarcaram rumo à lua de mel a bordo do Venus, um iate luxuoso encomendado por Steve Jobs antes de sua morte. A embarcação também foi palco da despedida de solteira de Eve, celebrada com amigas em Capri. Agora, os dois navegam pelas ilhas gregas, encerrando com glamour uma das uniões mais comentadas do ano.

Fonte: Page Six/TMZ/Hello!

Redigido por ContilNet.