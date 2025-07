Celebração de raízes: Afroacreanidade traz show potente sobre identidade na Usina de Arte João Donato

🌿✨Vem aí AFROACREANIDADE✨🌿

Um show que nasce das raízes acreanas, da floresta, do som e da descoberta.

Em Afroacreanidade, Narjara Saab conta e canta — a história de uma menina acreana que se reconhece negra em plena Amazônia. Um espetáculo sensível e potente sobre identidade, ancestralidade e arte.

🎶 No palco, Narjara interpreta canções que marcaram sua trajetória e canta em dueto com grandes nomes da música acreana: Anderson Liguth, Kelen Mendes, Diogo Soares e Saliza, celebrando a força das composições enraizadas na matriz africana.

🌺 Participarão do espetáculo também as incríveis Moças do Samba: Carol Di Deus e Sandra Buh.

📍 Usina de Arte João Donato

📅 26 de julho (sexta-feira)

🕢 19h30

🎟️ Entrada gratuita

👧🏾 Classificação livre

Uma celebração das raízes negras da Amazônia, com vozes que ecoam resistência, beleza e pertencimento.

📢 Já marca na agenda e vem com a gente sentir essa história cantada!

Projeto contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc, da Prefeitura de Rio Branco, via Fundação Garibaldi Brasil.