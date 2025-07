Cena assustadora em MG: criatura estranha corre pelas ruas e moradores falam em ‘lobisomem’

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Centralina, no interior de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (3). Câmeras instaladas nas viaturas da polícia registraram um animal de aparência estranha e comportamento incomum correndo pelas ruas da cidade em alta velocidade.

Com aparência semelhante à de um cachorro, mas com porte e movimentos diferentes, o bicho despertou curiosidade, espanto — e até medo — entre os moradores. A gravação viralizou rapidamente, e logo surgiram as mais diversas teorias sobre a origem do animal, incluindo a possibilidade fantasiosa de um lobisomem.

A hipótese, alimentada pelo clima sombrio da madrugada e pelo mistério que envolve o vídeo, ganhou força nas redes sociais e em grupos de WhatsApp da região. Internautas se dividem entre o deboche e o fascínio diante da figura enigmática registrada pelas câmeras.

Até o momento, a identidade do animal segue indefinida. A Polícia informou que ainda não foi possível determinar com exatidão a espécie e que especialistas foram acionados para analisar as imagens.

Enquanto isso, o chamado “bicho de Centralina” virou assunto nos quatro cantos da cidade e segue alimentando o imaginário popular com um toque de folclore e mistério.