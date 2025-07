Centro de Rio Branco vive onda de furtos de fios; câmeras flagram ação até à luz do dia

Os sucessivos furtos de fios elétricos têm se tornado um problema recorrente no Centro de Rio Branco, gerando prejuízos e insegurança para comerciantes da região. Desta vez, câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos furtando cabos elétricos de um estabelecimento localizado no coração da cidade. Os registros mostram que o crime aconteceu tanto à noite quanto pela manhã, em plena luz do dia.

Esse tipo de crime, embora ainda não seja considerado comum, vem ganhando frequência preocupante. Além do prejuízo financeiro, o furto de fios compromete o funcionamento dos estabelecimentos e evidencia a vulnerabilidade do centro da capital acreana.

Em maio deste ano, a empresária Manuela, proprietária de uma clínica odontológica também no centro de Rio Branco, gravou um vídeo denunciando a insegurança pública após ter o local furtado duas vezes em menos de 30 dias. A clínica, localizada em frente ao quartel da Polícia Militar, teve cerca de 80 metros de fios de cobre roubados, com um prejuízo estimado em R$ 10 mil.

A denúncia mais recente envolve o prédio do Conselho Tutelar do Centro, que também teve sua fiação furtada, dificultando o funcionamento da unidade responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

FIQUE POR DENTRO: Empresária perde R$ 10 mil com furtos em clínica que fica a poucos metros do quartel da PM

Até o momento, nenhuma prisão foi registrada relacionada aos furtos. Comerciantes e moradores da área cobram medidas mais efetivas de patrulhamento e monitoramento para conter a ação dos criminosos. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre os novos registros.