Cervejaria Altaneira tem promoção de chopp em dobro todos os dias da Expoacre 2025

Quem passa pela Expoacre 2025 pode se deliciar com uma das bebidas mais queridas do público: o chopp Altaneira. Com uma proposta descontraída e acessível, a marca trouxe este ano opções para todos os gostos, com destaque para as promoções especiais durante a feira.

Entre as opções disponíveis, o público encontra o tradicional Chopp Pilsen e o mais encorpado Chopp Hop Lager, ambos com a vantagem de estarem no shopping dobro — ou seja, pediu um, ganhou outro. Para quem busca uma experiência diferente, a Altaneira também oferece o Chopp de Vinho, bastante procurado pelos visitantes e vendido por R$ 15 o copo.

Além do ponto principal da cervejaria, o público pode encontrar os produtos da Altaneira em outros espaços da feira. Uma Kombi estilizada marca presença logo na entrada da Arena de Shows, além de estar presente em vários restaurantes.

Com clima leve, bebida gelada e atendimento acessível, a Cervejaria Altaneira tem se destacado como uma das paradas obrigatórias de quem visita a feira neste ano.