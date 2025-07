Cerveja Altaneira vira atração na Expoacre 2025 ao ser servida por drone; ASSISTA AO VÍDEO

A Expoacre 2025 tem sido palco não apenas de grandes shows e negócios, mas também de inovação. Um dos destaques do evento neste domingo (27) é a Cerveja Altaneira, que está sendo servida ao público de uma forma inusitada: por meio de um drone.

A tecnologia chamou a atenção de quem circula pelo Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O drone, adaptado para a função de garçom, sobrevoa a área de convivência levando o chopp geladinho da cerveja puramente acreana diretamente até os clientes. A ação surpreendeu o público e virou atração à parte durante o evento.

A ideia criativa foi bem recebida e reforça o orgulho regional em torno da Altaneira, uma das cervejas artesanais produzidas no estado.

A movimentação no parque é intensa, com casa cheia à espera do show do cantor Gusttavo Lima, atração principal da noite e um dos nomes mais aguardados da programação da 50ª edição da Expoacre.

Veja o momento: