Cidade histórica: Brasiléia completa 115 anos e tem fim de semana de festa com Carnavale

O município de Brasiléia, localizado a 237 quilômetros de Rio Branco, comemora nesta quinta-feira (3) seus 115 anos de emancipação política. Com uma população de mais de 26 mil habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade ocupa a sexta posição entre os municípios mais populosos do Acre, tendo registrado um crescimento de 22% em relação ao levantamento anterior. Fronteiriça com a Bolívia e vizinha de Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira e Xapuri, Brasiléia é uma das cidades mais antigas e historicamente importantes do estado. Sua fundação remonta ao dia 3 de julho de 1910, nas terras indígenas das etnias Catianas e Maitenecas, no antigo Seringal Carmem, às margens do Rio Acre.

Inicialmente chamada de Brasília, a cidade teve seu nome alterado para Brasiléia em 1943, por meio do decreto-lei federal nº 6.163. A mudança foi necessária para evitar confusão com a futura capital federal, planejada anos mais tarde. Desde então, Brasiléia consolidou-se como um polo regional de cultura, comércio e integração binacional, especialmente com a cidade boliviana de Cobija, situada na margem oposta do rio.

Uma história marcada pela superação

Apesar dos avanços, o município viveu momentos dramáticos recentemente. Em fevereiro de 2024, Brasiléia enfrentou a maior enchente de sua história, quando o Rio Acre atingiu o nível recorde de 15,55 metros. A força das águas atingiu duramente a zona urbana e rural, deixando mais de 1.500 pessoas desabrigadas, outras 1.200 desalojadas e provocando danos em pelo menos 13 bairros, afetando diretamente mais de 15 mil moradores.

Com o recuo das águas, surgiram novos desafios. Em junho, o nível do rio chegou a ficar abaixo dos 2 metros, o que acendeu o alerta para uma seca ainda mais severa que a de 2023. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Brasiléia, capitão Sandro, muitos produtores rurais perderam suas colheitas com a enchente, e agora enfrentam o risco de desabastecimento e escassez de água.

Festa, cultura e reconstrução

Mesmo diante das dificuldades, Brasiléia seguiu firme em sua trajetória de superação. E para celebrar seus 115 anos, a prefeitura organizou uma ampla programação cultural, com destaque para o tradicional Carnavale, o carnaval fora de época que se tornou símbolo da alegria e resistência do povo brasileense.

A festa será realizada nos dias 4, 5 e 6 de julho, na Praça Carnavalesca Hugo Poli, com o apoio do Governo do Estado, Rotary Club e outras instituições parceiras. A programação inclui 12 atrações musicais — entre bandas e DJs —, mais de 50 expositores de comidas e bebidas típicas, além do desfile do irreverente bloco “As Rolinhas do Coronel”.

Com essa parceria com instituições públicas e privadas, o evento promete não apenas movimentar a economia local, mas também oferecer um momento de confraternização celebração da história de uma das cidades mais importantes do Acre.