Ciopaer realiza, durante Expoacre Juruá, sorteio de voo de helicóptero por Cruzeiro do Sul

Durante todas as noites da Expoacre Juruá 2025, o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) realiza patrulhamentos aéreos sobre o parque de exposições, contribuindo para a segurança tanto do evento quanto de Cruzeiro do Sul. A ação faz parte de um esforço conjunto do Governo do Estado para reforçar a presença policial e ampliar a capacidade de resposta em situações de risco.

Além das ações de segurança, o CIOPAER realiza, durante a feira, o sorteio de um voo panorâmico pela cidade. Dois sorteados terão a chance de sobrevoar Cruzeiro do Sul e passar um dia com o Corpo de Bombeiros, participando de atividades práticas com uniforme e estrutura completa da corporação. O sorteio está marcado para o dia 5 de julho, e o passeio acontecerá em data a ser definida, de acordo com as condições climáticas.

Em entrevista ao portal Juruá 24h, o coronel Sérgio Albuquerque, coordenador do CIOPAER, destacou que a atuação da equipe vai além do monitoramento da feira. “Estamos há dois meses em operação permanente no Juruá, realizando policiamento ostensivo, fiscalização ambiental e resgates aeromédicos em toda a região”, afirmou.

Sérgio também ressaltou a importância estratégica da base fixa no interior, pois torna ágil o atendimento à população, umas vez que não tem a necessidade de um deslocamento vindo da capital. De acordo com o coronel, a inauguração oficial da base está prevista para o início de agosto. A estrutura, segundo ele, será uma das mais modernas do país, consolidando a região como um polo estratégico de operações aéreas no Acre.