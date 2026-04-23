Beneficiários passaram por triagem e assistência na Oficina Ortopédica da Fundhacre, responsável pela produção e adaptação das peças

A reabilitação física e o resgate da dignidade marcaram a manhã desta quarta-feira (22) em Rio Branco. O Governo do Estado, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), realizou a entrega de próteses ortopédicas para pacientes que sofreram sequelas decorrentes da hanseníase. O evento ocorreu na Casa de Acolhida Souza Araújo e reuniu beneficiários que aguardavam pelo equipamento para retomar atividades básicas do cotidiano.

Muito mais do que um suporte físico, as peças entregues são o resultado de um processo técnico minucioso realizado pela Oficina Ortopédica da Fundhacre. No local, os pacientes foram submetidos a avaliações especializadas para garantir que cada prótese fosse confeccionada e adaptada perfeitamente às suas necessidades motoras, assegurando conforto e eficiência no uso diário.

‘Um recomeço de vida’

Para quem recebe o equipamento, o sentimento é de transformação. Sildomar Brito, de 35 anos, foi um dos contemplados e emocionou os presentes ao relatar o impacto da entrega em sua rotina. Após passar pelo processo de assistência na rede pública, ele agora se prepara para voltar a caminhar de forma independente.

“É uma alegria saber que vou poder andar de novo, é um recomeço de vida para mim, estou muito feliz. Graças a Deus”, celebrou o paciente.

Foco na reabilitação

A ação faz parte de uma estratégia contínua da Fundhacre para fortalecer a assistência ortopédica no estado. Ao investir na produção própria de próteses, a oficina garante um atendimento personalizado para usuários do sistema público de saúde, focando especialmente em casos onde a hanseníase causou a perda de membros ou comprometimentos funcionais graves.

Com a entrega, o Estado busca não apenas a melhora na qualidade de vida, mas a reintegração social plena desses cidadãos, eliminando barreiras físicas e promovendo a independência motora.