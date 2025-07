Com 30% concluído, Mercado Elias Mansour chega à segunda fase de concretagem

Durante uma visita técnica às obras do novo Mercado Elias Mansour, realizada nesta quinta-feira (24), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto. Acompanhado do secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, e de vereadores da capital, o gestor comemorou a conclusão da segunda fase de concretagem e destacou que a obra está prestes a se tornar mais visível para a população.

“Graças a Deus, está dentro do cronograma. Hoje estamos completando a segunda fase de concretagem e, se Deus quiser, até o final de agosto a gente concreta o restante dessa primeira laje. Dá pra ver que já estamos colocando a parte de aço, as vigas e colunas. Agora a obra começa a aparecer para a população, porque até então era só fundação, tudo enterrado. A partir de agora, vai dar para ver que está andando, e andando bem”, disse o prefeito.

Segundo Bocalom, 30% da estrutura já foi executada. Ele também afirmou que o ritmo dos trabalhos deve se acelerar com a próxima etapa da construção.

“Essa fase das vigas metálicas deve avançar mais rapidamente do que a etapa de concretagem. O contrato vai até fevereiro, mas estamos apertando a empresa para ver se consegue entregar antes.”

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, explicou que a gestão municipal trabalha com o cadastro de 120 permissionários para ocuparem os espaços no novo mercado. No entanto, ele reconhece que a demanda aumentou desde o início das obras.

“Houve uma grande procura, por conta da qualidade da obra. Então, essa seleção será definida por outra secretaria, junto ao prefeito. Vamos discutir os critérios de alocação e até a possibilidade de ampliar o número de vagas”, explicou Cid.

A nova estrutura terá três pavimentos mais um subsolo, que funcionará como estacionamento. No primeiro andar, ficarão as lojas e os boxes de carnes e peixes; no segundo, a área de hortifrúti e a praça de alimentação.

“É uma obra espetacular, que além de funcional será também um ponto turístico de Rio Branco. Assim como estamos fazendo na Benjamin Constant, queremos entregar um espaço bonito, funcional e agradável para a população”, concluiu o secretário.