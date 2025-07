Com mais de 460 vagas para o Acre, MEC divulga resultado do Fies para o segundo semestre

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (29) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2025. No Acre, estudantes interessados em cursar o ensino superior em instituições privadas contam com 468 vagas disponíveis por meio do programa.

A lista de pré-selecionados já pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A partir desta quarta-feira (30), os candidatos selecionados devem complementar as informações da inscrição.

O prazo vai até o dia 1º de agosto. Após essa etapa, os estudantes terão até cinco dias úteis para comprovar os dados declarados, junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição escolhida — o procedimento pode ser feito presencialmente ou de forma digital.

Ao todo, o Fies recebeu mais de 276 mil inscrições nesta edição, com 111.402 candidatos cadastrados — cada um com a possibilidade de escolher até três opções de curso. O programa ofertou 74,5 mil vagas em todo o país, distribuídas em mais de 18 mil cursos de 1.215 instituições particulares de ensino. Dentre essas, também foram destinadas vagas para o Fies Social, que teve mais de 24 mil inscritos.