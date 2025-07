Com Rio Acre em nível crítico, Prefeitura inicia ações emergenciais contra a seca na capital

Diante do baixo nível do Rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco deu início às ações do Plano de Exaurimento Hídrico, coordenado pela Defesa Civil Municipal com apoio da Secretaria Municipal de Agropecuária. O objetivo é mitigar os impactos da estiagem e garantir o abastecimento de água potável a comunidades em situação de vulnerabilidade.

As vistorias visam avaliar as condições locais e definir a logística de atuação. Após essa etapa e a formalização do contrato com a empresa que fará o transporte de água, será iniciada a Operação Estiagem, prevista para começar na próxima segunda-feira (7).

A operação está em fase de preparação, com equipes percorrendo nesta semana todas as regiões que historicamente dependem de abastecimento emergencial.

O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, destaca que o cenário atual é alarmante.

“Neste início de julho, o Rio Acre registra apenas 2 metros de profundidade, o que configura a terceira pior marca em 11 anos. Só em 2016 e 2024 os níveis foram ainda mais baixos. A situação é mais grave do que em 2023, mesmo com o recorde de 1,25 metro naquele ano”, afirmou.

A operação vai beneficiar centenas de famílias tanto na zona urbana quanto na zona rural da capital, com distribuição de água em caminhões-pipa. Entre os locais atendidos estão comunidades das regiões do Quixadá, Transacreana, além dos municípios vizinhos de Bujari e Porto Acre.

Segundo Falcão, a estiagem prolongada afeta diretamente o abastecimento, já que a redução do nível do rio também provoca o rebaixamento do lençol freático. Isso compromete poços e represas, além de gerar consequências ambientais e sanitárias.

“Entramos no trimestre mais seco do ano — julho, agosto e setembro — com uma crise hídrica instalada. É um cenário extremo, e nosso foco é garantir água potável para quem mais precisa”, reforçou.

Além do fornecimento emergencial de água, a Defesa Civil também realiza o monitoramento diário de indicadores como temperatura, qualidade do ar e focos de queimadas.