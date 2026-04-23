A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou na manhã desta quinta-feira (23) no Mercado do Remanso João Machado, a entrega de produtos agrícolas da 4ª edição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e o combate à insegurança alimentar.

Nesta etapa, o programa conta com um investimento de R$ 225 mil, que será dividido em 4 entregas. O recurso é oriundo do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destinado à compra de alimentos produzidos por agricultores locais. Ao todo, 45 produtores participam da iniciativa, fornecendo produtos que serão distribuídos para 15 entidades do município.

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul aderiu ao PAA Municipal em 2022, por meio de termo de adesão, garantindo um investimento total de R$ 1.300.000,00 diretamente voltado à agricultura familiar. O programa é considerado essencial por unir dois pilares fundamentais: o incentivo à produção rural e a garantia de alimentos de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, o secretário municipal de Agricultura, Nilson Moura, destacou a importância do programa para o desenvolvimento da produção local. Segundo ele, o PAA tem impulsionado a diversificação das cadeias produtivas e gerado renda para os agricultores.

“O PAA é um programa que enche os olhos dos nossos produtores. Com a política de expansão e diversificação da produção, temos apoiado o homem do campo desde a mecanização até a comercialização. Hoje iniciamos mais uma etapa de entrega, a primeira entrega , com 22 produtores participando diretamente e cerca de R$ 60 mil sendo movimentados nesta ação. Ao todo, são 45 produtores beneficiados, dentro de um montante de R$ 225 mil neste ano de 2026, distribuído em quatro etapas”, explicou.

Ele também ressaltou que a produção inclui uma variedade de alimentos regionais, com mais de 40 itens que podem ser disponibilizados, como hortaliças, frutas, mandioca, além de produtos derivados como polpas, queijos, iogurtes e itens da bioeconomia, ampliando as oportunidades de geração de renda no campo.

A produtora rural Rosa Pedra, do Ramal João Cambão, participou pela primeira vez do programa e destacou a relevância da iniciativa para quem vive da agricultura. “É um incentivo muito grande para o pequeno produtor. Quem mora na zona rural é trabalhador e precisa de oportunidade. Agora temos um lugar certo para entregar nossa produção e isso motiva a gente a produzir mais”, afirmou.

Representando uma das instituições beneficiadas, a coordenadora da Fazenda Esperança, Maria Alderlândia de Freitas Silva, ressaltou o impacto social da ação. “Essa doação é de grande importância para nós. Temos muitas pessoas em recuperação e essa ajuda contribui diretamente no nosso dia a dia. Faz muita diferença”, disse.