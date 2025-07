Com rio Iaco medindo menos de 1 metro, seca já deixa serviço de água em Sena Madureira em alerta

O nível do rio Iaco, em Sena Madureira, amanheceu nesta segunda-feira (15) com apenas 90 centímetros, reflexo da estiagem severa que atinge a região. O volume está bem abaixo da cota de alerta, e o manancial segue em vazante progressiva.

Diante da situação, o Saneacre está orientando a população a evitar desperdício de água potável, já que a captação utilizada pela estação de tratamento da cidade vem diretamente do rio.

“É fundamental que os moradores se conscientizem. Quando encherem as caixas e reservatórios, fechem o registro”, recomendou Silvânio Nascimento, coordenador interino do Saneacre no município.

Segundo denúncias recebidas pelo órgão, há bairros onde o desperdício é constante, com água potável escorrendo por horas durante a noite.

Apesar do nível crítico, o Saneacre informou que, por enquanto, não há risco de racionamento.