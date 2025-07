Comercialização de 18 mil sacas de café marca rodada de negócios na Expoacre Juruá 2025

A Expoacre Juruá, maior feira de agronegócio e empreendedorismo do Vale do Juruá, tem se consolidado como um espaço estratégico para o fortalecimento da economia regional. Nesta edição, um dos principais destaques foi a comercialização de 18 mil sacas de café, resultado de articulações entre produtores, indústrias e a Cooperativa de Produtores de Café do Acre (Coopercafé), com apoio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

A negociação envolveu quatro empresas do setor cafeeiro, entre elas a Vovó Pureza, Café Nauas e AS Café, que aproveitaram a visibilidade da feira para apresentar seus produtos, ampliar contatos comerciais e fechar importantes contratos de venda.

De acordo com o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, o anúncio da venda reforça o papel da feira como ambiente propício para negócios concretos.

“A Expoacre Juruá tem se mostrado uma vitrine de oportunidades. O anúncio da aquisição dessas sacas de café é um passo significativo para fortalecer nossa cadeia produtiva e gerar renda para o setor” afirmou.

A Coopercafé, que teve papel central na organização das negociações, atua diretamente com os produtores na busca por mercados e na valorização do café acreano. Para o presidente da cooperativa, Jonas Lima, a rodada de negócios simboliza o avanço do setor e a confiança construída ao longo dos anos.

“A Coopercafé trabalha para garantir mercado aos nossos cooperados, e essa negociação é resultado direto da confiança na qualidade do café acreano e do ambiente de negócios criado pela Expoacre Juruá” disse.

O gerente comercial da empresa Vovó Pureza, Altevir Menezes, também destacou a importância da feira como ponte entre indústria e consumidor.

“Durante os dias de exposição, conseguimos apresentar a qualidade do nosso café, conversar diretamente com compradores e fechar uma negociação histórica. Isso mostra a força do nosso produto e a importância de eventos como este” avaliou.

A empolgação se estende aos produtores, que veem na feira uma chance de projeção e crescimento.

“O café do Acre está ganhando espaço e reconhecimento. Produzimos com responsabilidade e qualidade, e agora estamos colhendo os frutos” celebrou um dos cafeicultores participantes da negociação.

A rodada de negócios demonstra que a Expoacre Juruá vai além da exposição de produtos.