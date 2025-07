Concurso Conab tem resultado preliminar da prova objetiva

O concurso Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) está em andamento, e os candidatos já podem conferir o resultado preliminar da prova objetiva!

Está disponibilizado, no site da banca Instituto Consulpam, na “Área do Candidato”, o resultado preliminar da prova objetiva e o espelho da folha de respostas. A consulta deve ser feita de forma individual, com o acesso pelo CPF e senha.

Os gabaritos definitivos também foram divulgados na última terça-feira (29/7).

O candidato deverá verificar suas respostas e notas e, caso discorde, poderá interpor recurso até às 23h59min do dia 31 de julho, pelo site da banca.

De acordo com o crograma atualizado, o resultado definitivo das provas objetivas está previsto para ser divulgado no dia 4 de agosto. Já o resultado preliminar da prova discursiva está previsto para o dia 11 do mesmo mês, e os recursos poderão ser interpostos entre os dias 12 e 13 de agosto.

Panorama do concurso Conab

Organizado pelo Instituto Consulpam, o concurso Conab oferta 403 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Analista e Assistente. O salário inicial é de até R$ 8.140,88.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Nível superior

Analista – 369 vagas, sendo: Administração: 127 vagas; Engenharia Agronômica: 107 vagas; Economia: 23 vagas; Ciências Contábeis: 41 vagas; Tecnologia da Informação – Desenvolvimento: 7 vagas; Tecnologia da Informação – Infraestrutura: 5 vagas; Gestão do Agronegócio: 7 vagas; Engenharia Civil: 7 vagas; Direito: 11 vagas; Pedagogia: 4 vagas; Engenharia Agrícola: 7 vagas; Marketing: 3 vagas; Engenharia Elétrica: 3 vagas; Jornalismo: 3 vagas; Psicologia: 2 vagas; Arquitetura: 2 vagas; Engenharia Mecânica: 2 vagas; Letras: 2 vagas; Nutrição: 1 vaga; Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga; Arquivologia: 1 vaga; e Engenharia de Alimentos: 1 vaga; Estatística: 2 vagas.

– 369 vagas, sendo:

Nível médio

Assistente – 34 vagas, sendo: Administrativo: 12 vagas; Operações/Técnico Agrícola: 13 vagas; TI: 7 vagas; Contabilidade: 2 vagas.

– 34 vagas, sendo: Confira a distribuição de vagas por estado!

As provas foram aplicadas em todas as capitais, no dia 13 de julho de 2025.

Etapas de avaliação:

Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargo de nível superior.

Resumo

Banca : Instituto Consulpam

: Instituto Consulpam Vagas : 403

: 403 Cargos : Analista e Assistente

: Analista e Assistente Escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Salários : até R$ 8.140,88

: até R$ 8.140,88 Inscrições : 14/4 a 20/5 (data retificada)

: 14/4 a 20/5 (data retificada) Taxa : Nível médio R$ 50,00; Nível superior: R$ 80,00

: Nível médio R$ 50,00; Nível superior: R$ 80,00 Provas: 13/7/2025

