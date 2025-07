Concurso Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2025 define finalistas de Rio Branco; confira os nomes

A disputa pelo título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2025 está oficialmente lançada. Após uma seletiva realizada em Rio Branco com 14 participantes, foram escolhidas 10 finalistas da capital, que agora avançam para a etapa final do concurso. Elas se juntarão a mais quatro representantes do interior do estado, vindas das cidades de Mâncio Lima, Xapuri, Bujari e Cruzeiro do Sul.

Ao todo, serão 14 candidatas disputando a coroa, e pela primeira vez o processo de escolha será feito por meio de votação popular interativa. A novidade deste ano é a instalação de totens espalhados pela feira, onde o público poderá registrar seus votos de forma digital e ao vivo, diretamente do Parque de Exposições Wildy Viana.

Além disso, as candidatas terão a oportunidade de fazer campanhas presenciais, conversando diretamente com os visitantes da feira e pedindo votos “olho no olho”, num formato mais humano e dinâmico, que promete engajar ainda mais a população.

O resultado da votação será anunciado no dia 28 de julho, durante a abertura oficial do rodeio da Expoacre 2025, um dos momentos mais aguardados do evento. A vencedora será coroada diante de uma plateia animada, dando início à programação do rodeio com festa e emoção.

CONFIRA AS FINALISTAS DA CAPITAL E DO INTERIOR

*A candidata de Cruzeiro do Sul ainda será escolhida