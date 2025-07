Confiança de empresários no comércio do Acre volta a crescer, aponta levantamento

Os empresários do comércio no Acre demonstraram mais otimismo em junho, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), divulgado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). O estado registrou crescimento de 4,31% na confiança em relação ao mês anterior, alcançando 104 pontos.

Apesar da elevação, o índice ainda está aquém do patamar observado em janeiro, quando alcançou 117 pontos. No cenário nacional, o ICEC também apresentou avanço, com alta de 1,4% no mês e atingindo 102,2 pontos, mantendo a tendência de recuperação iniciada há três meses, embora sem reverter as perdas acumuladas ao longo do último ano.

O crescimento no Acre reflete a perspectiva positiva de empresários quanto à economia e ao próprio desempenho do setor, com expectativa de mais contratações e novos investimentos. De acordo com Egídio Garó, assessor da presidência da Fecomércio-AC, o cenário demonstra que os comerciantes estão mais confiantes tanto no ambiente econômico quanto em suas empresas. “Isso indica novas contratações e investimentos ao longo dos próximos períodos”, afirmou.

A análise por segmento revela um desempenho desigual. Enquanto os setores de produtos duráveis e não duráveis puxaram o índice para cima, o segmento de produtos semiduráveis, como vestuário e calçados, apresentou queda de 4,52%, passando de 115,7 para 102,1 pontos em comparação com maio. O resultado vai na contramão da média nacional, onde a confiança nesse setor teve crescimento.

Com informações da Fecomércio-AC.