Prefeitura constrói 300 metros de trapiche na Várzea após enchente

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul construiu mais de 300 metros de trapiche no bairro da Várzea, uma das áreas mais afetadas pela recente enchente do Rio Juruá. A obra garante mais segurança e mobilidade para os moradores, que utilizam a estrutura como principal via de acesso às suas casas. Na manhã desta quarta-feira, 22, o prefeito Zequinha Lima esteve no local verificando o trabalho realizado.

Ele destacou que a construção atende uma demanda da comunidade. Segundo Zequinha a gestão segue trabalhando para ampliar a mobilidade e melhorar as condições de deslocamento dos moradores. “Esse trapiche que estamos entregando hoje é resultado de um compromisso com os moradores. Ainda temos mais dois para concluir aqui na Várzea. O trapiche é a estrada dessas famílias, é por onde entram e saem de suas casas, por isso precisamos garantir dignidade e segurança”, afirmou.

O presidente da associação de moradores da Várzea, Manuel Francisco da Silva, o Chicô, ressaltou a importância da obra e agradeceu pela execução do serviço. “Esse trabalho é de grande importância para todos nós. A gente vinha pedindo e agora foi concretizado. Só temos a agradecer ao prefeito e toda a equipe envolvida”, disse.

Morador da região há cerca de 20 anos, Antônio Arnaldo de Souza também destacou os benefícios da nova estrutura. Ele explicou que o trapiche funciona como uma “rua” para os moradores e que, antes da reforma, o acesso era precário e perigoso. “Quando estava quebrado era difícil andar, podia causar acidentes. Agora melhorou muito, está mais seguro para todo mundo”, relatou.

Além dessa obra, a prefeitura já construiu neste ano dois trapiches no bairro Telégrafo, nas ruas Bahia e Pernambuco, e outros três no próprio bairro da Várzea, nas ruas Desembargador Távora, Mato Grosso e Amazonas. Ao todo, as intervenções somam cerca de 500 metros de trapiches, reforçando as ações de infraestrutura nas áreas atingidas pelas cheias.

Acompanharam o prefeito Zequinha Lima na Várzea, o deputado estadual Nicolau Júnior, vereadores do município e membros da Defesa Civil.