ContilNet, CDL e Honda lançam sorteio de moto Start CG 160 cilidradas na ExpoAcre

O portal ContilNet, em parceria com a Top Mídia, Orna Audiovisual, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Honda Grupo Star, vai sortear uma motocicleta Honda CG 160 Start.

Se você está em busca de uma chance de conquistar uma moto zero quilômetro, essa é a sua oportunidade! A Honda CG 160 Start, uma das motos mais populares do mercado, alia praticidade, economia e um visual moderno, ideal para o dia a dia.

A participação no sorteio será facilitada por regras que serão divulgadas em breve pelo próprio ContilNet. Fique atento às plataformas do portal e às redes sociais para não perder nenhum detalhe!

Quer conferir de perto? A motocicleta estará em exibição no estande do ContilNet durante a Expoacre 2025, no Parque de Exposições Wildy Viana.

Não deixe de visitar e conhecer o prêmio que pode ser seu!

Participe e boa sorte!