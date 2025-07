Defesa Civil descarta possibilidade de chuvas até o final da Expoacre

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, afirmou que, apesar das chuvas registradas em algumas regiões do estado, como Capixaba, Xapuri e na bacia do Riozinho do Rola, a variação no nível do Rio Acre tem sido mínima. Segundo ele, o solo seco impede que a água da chuva escoe para os mananciais, sendo absorvida diretamente pelo solo, o que reduz o impacto no volume dos rios.

“Apesar da chuva forte em algumas localidades, como na região do Riozinho do Rola, essa água foi consumida pelo solo e não chegou aos rios”, explicou Falcão. Ele destacou que, nas últimas 24 horas, o Rio Acre registrou aumento de apenas um centímetro e que há possibilidade de uma leve elevação nos próximos dias, podendo alcançar até 1,60m, embora isso seja pouco provável.

Ainda de acordo com o coordenador da Defesa Civil, não há previsão de chuva para os próximos dias da Expoacre 2025, que se estende até domingo. A próxima possibilidade de chuva aparece apenas para segunda-feira. “Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo devem seguir com tempo seco”, reforçou.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e o nível dos rios.