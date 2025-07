Dentista londrino decifra o código de Leonardo Da Vinci oculto no ‘Homem Vitruviano’ após 500 anos

Um dos desenhos mais icônicos do mundo, o “Homem Vitruviano”, de Leonardo da Vinci, pode finalmente ter seu segredo revelado depois de cinco séculos. O dentista londrino Rory Mac Sweeney afirma ter decifrado o código geométrico por trás da obra-prima renascentista, famosa por retratar as proporções ideais do corpo masculino inscritas em um círculo e um quadrado.

De acordo com o pesquisador, a chave estaria em um triângulo equilátero posicionado sobre as pernas da figura, mencionado nas anotações originais de Da Vinci. Segundo Mac Sweeney, este triângulo não seria aleatório: ele corresponde ao chamado triângulo de Bonwill, referência anatômica utilizada na odontologia para definir o funcionamento otimizado da mandíbula humana. As informações são do Daily Mail.

A análise indica que a utilização desse triângulo estabelece uma razão específica entre o tamanho do quadrado e do círculo do desenho: 1,64. O número se aproxima de uma proporção amplamente encontrada na natureza — 1,6333 —, associada a estruturas consideradas fortes e eficientes, como a disposição de esferas, proporções do crânio humano e até a estrutura atômica de certos cristais.

“Estávamos procurando uma resposta complicada, mas Leonardo já apontava para este triângulo”, disse Mac Sweeney, formado pela Trinity College em Dublin, na Irlanda. Para ele, a descoberta reforça que o Homem Vitruviano é muito mais do que uma obra de arte: é também uma hipótese científica extraordinária, séculos à frente de seu tempo, antecipando padrões matemáticos que regem o design ideal do corpo humano. O estudo, publicado na revista científica Journal of Mathematics and the Arts, conclui que Leonardo usou o triângulo equilátero para resolver a relação geométrica proposta pelo arquiteto romano Marco Vitrúvio, que descreveu a harmonia das proporções do corpo, mas não ofereceu um método matemático para encaixar a figura em um círculo e um quadrado.