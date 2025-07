Deputado Coronel Ulysses falará sobre o narcoterrorismo na Amazônia em evento na Suécia

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) foi confirmado como representante brasileiro na The Amazon. Life — Public Policy Innovation Conference, evento internacional que acontece em agosto de 2025, na Suécia, com foco em soluções para os desafios da região amazônica.

Reconhecido por sua atuação firme na defesa da soberania nacional, segurança pública e valorização da Amazônia estratégica, Ulysses levará ao centro do debate global um dos temas mais urgentes e muitas vezes silenciados: o avanço do narcoterrorismo na região amazônica.

“A Amazônia virou rota do narcotráfico internacional, financiando milícias, corrompendo fronteiras e colocando em risco a vida de quem vive na floresta. O mundo precisa ouvir essa verdade — e é exatamente isso que vou levar à Suécia: a realidade da Amazônia que a grande mídia esconde”, afirmou o deputado.

A voz do Acre diante do mundo.

Ao representar o Brasil na The Amazon. Life, Coronel Ulysses também eleva o nome do Acre como estado protagonista na luta por uma Amazônia segura, soberana e desenvolvida com responsabilidade.

“O Acre é fronteira. Vivemos na pele os impactos do abandono do Estado e da ausência de políticas sérias de segurança. Defender a Amazônia é, antes de tudo, defender as famílias que vivem sob a ameaça do crime organizado e do tráfico transnacional”, destacou o parlamentar.

Segurança, soberania e presença do Estado.

Militar de carreira e parlamentar de convicções firmes, Ulysses levará à conferência propostas concretas que unem preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e enfrentamento à criminalidade — pilares inseparáveis para garantir o futuro da Amazônia e do país.

“A floresta só será respeitada quando o Brasil ocupar seus próprios territórios. Isso significa presença das Forças Armadas, investimento em inteligência, respeito às populações locais e fim da hipocrisia internacional. Vou falar como deputado, como brasileiro e como homem da Amazônia que não se cala diante do que está acontecendo”, finalizou.