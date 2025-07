Deracre e Prefeitura de Porto Walter controlam incêndio próximo ao aeródromo em ação rápida

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), na noite desta sexta-feira, 4, controlou rapidamente um incêndio na vegetação que fica ao redor do aeródromo de Porto Walter, próximo ao bairro Floresta.

Após receber a denúncia, o Deracre acionou imediatamente suas equipes de campo e, em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, mobilizou um caminhão-pipa para o local. Trabalhadores das duas instituições atuaram diretamente na contenção das chamas.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou: “A rápida mobilização das equipes e o apoio da Prefeitura de Porto Walter foram fundamentais para controlar o incêndio. Essa ação conjunta evitou danos ao entorno da pista de pouso do aeródromo”, afirmou.

O trabalho coordenado entre as equipes do Deracre e da Prefeitura impediu que o fogo atingisse a pista e as instalações do aeródromo, garantindo a integridade da estrutura e a segurança da comunidade local.

