Desabafo emocionado! Deolane Bezerra chora e promete lutar contra processo

A influenciadora Deolane Bezerra se manifestou pela primeira vez após a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital de Pernambuco, que remeteu à Justiça Federal o processo envolvendo seu nome e o de sua mãe, Solange Bezerra.

A mudança de instância foi determinada nesta segunda-feira (28/7), dentro das investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

Prometeu travar guerra

Em uma live publicada em seu perfil no Instagram, Deolane apareceu ao lado da irmã, Daniele Bezerra, visivelmente abalada. A influenciadora contou que, mesmo após o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), não conseguiu comemorar por completo. Segundo ela, a notícia de que o processo seria transferido para a esfera federal acendeu um novo alerta.

“Quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante [uma guerra], todos os dias eu vou falar da Operação Integration aqui”, desabafou.

Deolane também acusou diretamente o delegado responsável pela investigação: “Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a Justiça. Você, Paulo Godi, mentiu, ludibriou a Justiça, ludibriou o Ministério Público”.

Chorou ao falar da investigação

A advogada disse ainda possuir comprovantes de que comprou um carro investigado com recursos declarados, e afirmou que o veículo sequer chegou a ser vendido, contrariando o que teria sido apontado nos autos.

“Você falou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu tinha 40 milhões declarados em uma única empresa. Eu não aguento mais isso”, declarou.

Chorando, Deolane também culpou a operação pelos danos à sua imagem e à saúde emocional de sua família:

“Vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e a minha também. E vocês não vão continuar, porque agora está travada a guerra”.

Relembre detalhes do caso:

Deolane Bezerra foi presa no dia 4 de setembro de 2024 em meio à investigação da Polícia Civil de Pernambuco que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

foi presa no dia 4 de setembro de 2024 em meio à investigação da que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A influenciadora e advogada deixou a prisão cinco dias depois, em 9 de setembro, para cumprir prisão domiciliar.

No dia seguinte, porém, ela teve a prisão domiciliar revogada e foi levada para o presídio de Buíque , no Agreste do estado.

, no Agreste do estado. Além de Deolane , mais de 10 pessoas são suspeitas de integrar o esquema, incluindo o empresário Darwin Henrique da Silva Filho , dono da casa de apostas Esportes da Sorte .

, mais de 10 pessoas são suspeitas de integrar o esquema, incluindo o empresário , dono da casa de apostas . Na época, a influenciadora foi solta no dia 24 de setembro após um habeas corpus que beneficiou também a mãe, Solange Bezerra .

que beneficiou também a mãe, . Solange ficou presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, entre os dias 4 e 24 de setembro.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.