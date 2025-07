Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (7), o Departamento de Trânsito do Acre (Detran/Ac) publicou uma lista de pessoas que podem perder a CNH.

O órgão pede para que os citados nos dois editais publicados apresentem defesa e cumpram as regras exigidas no prazo estipulado. Caso contrário, vão perder o direito de dirigir.

VEJA A LISTA COMPLETA:

DETRAN