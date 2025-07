Divulgação do resultado final de concurso da Educação é adiada após decisão judicial

O Instituto Nosso Rumo anunciou nesta sexta-feira (4) o adiamento da divulgação dos resultados finais do concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), no Acre. A medida foi motivada por uma decisão judicial que determinou a retificação do gabarito definitivo das provas.

De acordo com o comunicado oficial, a mudança se deu por conta do Mandado de Segurança nº 1001271-52.2025.8.01.0000, que obrigou a banca organizadora a reprocessar os resultados das etapas da prova objetiva, discursiva, avaliação de títulos e prova prática.

O novo gabarito definitivo, já retificado, está disponível para consulta na área do candidato no site do Instituto: www.nossorumo.org.br. No entanto, ainda não há uma data definida para a publicação do resultado final do certame.

A organização orienta os candidatos a acompanharem todas as atualizações exclusivamente pelos canais oficiais da banca.