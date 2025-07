Duas crianças morrem e mãe fica ferida em atropelamento na BR-364, no interior do Acre

Uma tragédia abalou a comunidade próxima ao Rio Gregório, em Tarauacá, na tarde desta terça-feira (15). Uma mãe e suas duas filhas caminhavam a pé por uma estrada, quando foram brutalmente atropeladas por um veículo modelo Fiat Strada. As duas crianças morreram, uma no local e a outra, após ser socorrida, faleceu no hospital de Tarauacá.

Segundo informações preliminares, a família subia um trecho íngreme da estrada quando foi surpreendida pelo carro, que descia em alta velocidade e as atingiu de frente. A mãe sobreviveu, mas ficou gravemente abalada com a perda das filhas.

O condutor do veículo não foi identificado, e a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

A principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do carro ao descer a ladeira.

Veja o vídeo: