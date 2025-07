Em Cruzeiro do Sul, Gusttavo Lima anuncia que vai pagar cirurgia de criança com autismo severo

Durante sua apresentação nesta quarta-feira (2), na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, o cantor Gusttavo Lima protagonizou um momento de forte comoção ao receber no palco os pais de Bruninho, um menino de 11 anos diagnosticado com autismo severo e uma mutação genética extremamente rara — único caso no mundo.

Os pais da criança, que fazem uma campanha para arrecadar fundos para uma cirurgia cerebral de alto risco em Porto Alegre (RS), foram acolhidos com sensibilidade pelo artista. O pai, cirurgião-dentista que abandonou a profissão para cuidar integralmente do filho, relatou que Bruninho sofre crises epiléticas frequentes, com até oito episódios por dia.

“Ele começou a ter crises epiléticas com três anos e a situação foi só piorando. Eu virei um pesquisador. A gente está precisando de muita ajuda. Essa cirurgia é muito importante e foi indicada por médicos de Goiânia. Ela será feita em Porto Alegre”, disse o pai, emocionado.

Diante da história, Gusttavo Lima se comprometeu publicamente a cobrir o valor que falta para a realização da cirurgia. O procedimento custa R$ 301.300, dos quais a família já arrecadou R$ 61 mil.

“Falta quanto? R$ 260 mil? Então bota ele no avião, vou pagar as passagens, preparar tudo e eu vou arcar com o restante. Se eu puder fazer isso, eu fico em paz”, declarou o cantor, sob aplausos do público.

Gusttavo ainda anunciou que sua próxima apresentação será nesta sexta-feira (5) em Itapecerica da Serra (SP), e no sábado (6) estará em Porto Alegre, cidade onde Bruninho será operado. A solidariedade do artista emocionou o público presente e gerou grande repercussão nas redes sociais.