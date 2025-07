Em noite de formatura, estudantes da Ufac prestam homenagem a colega falecido

A turma de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac) prestou uma homenagem ao estudante Adriano Monteiro durante a cerimônia de formatura realizada na noite de quarta-feira (2), no Teatro Universitário. O jovem, que integrava a mesma turma, morreu em janeiro de 2024, aos 23 anos, após um grave acidente.

Adriano ficou internado por mais de 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), mas não resistiu aos ferimentos. Em memória do colega, os formandos decidiram batizar a turma com o nome dele.

De acordo com Igor Magalhães, um dos formandos, a decisão teve o propósito de eternizar a presença de Adriano na trajetória do curso. “E, para além disso, consolar, participar e ser solidário com os familiares dele, nesse momento de dor”, afirmou.

Relembre o caso: Estudante de Direito da Ufac morre após ficar na UTI por conta de acidente grave

Durante o discurso da cerimônia, a oradora da turma, Letícia Rocha, também lembrou o estudante. “Hoje, o Adriano não ocupa uma cadeira nesta cerimônia, mas ocupa um espaço eterno em nossos corações. A cada nome chamado aqui, a cada diploma erguido, ele está: não como ausência, mas como legado”, declarou.