Enem 2025 tem quase 29 mil inscritos no Acre; maior adesão é de alunos da rede pública

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 contará com 28.962 inscritos no Acre, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Do total, 21.116 estudantes foram isentos da taxa de inscrição e 7.846 efetuaram o pagamento para participar da prova.

Entre os inscritos no estado, 10.073 alunos da rede pública de ensino médio foram incluídos automaticamente na inscrição, como parte de uma novidade implantada nesta edição. Desses, 8.212 confirmaram a participação, o que representa uma adesão de 81,52%.

Em todo o país, o Enem 2025 registrou 4,8 milhões de inscritos, crescimento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% comparado ao ano anterior. O exame também será utilizado como ferramenta de certificação de conclusão do ensino médio ou proficiência parcial para 98.558 participantes maiores de 18 anos.

Para isso, os candidatos devem indicar essa finalidade no ato da inscrição e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

Os estados com maior número de inscritos são São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019), evidenciando a amplitude nacional do exame que segue sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.