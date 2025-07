Eric Land pega carona em jatinho de Wesley Safadão após show em Cruzeiro do Sul

Após animar o público de Cruzeiro do Sul na noite de domingo (6), o cantor Eric Land protagonizou um momento divertido e descontraído ao embarcar no jatinho do amigo e também artista Wesley Safadão. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Eric brinca com a situação e celebra a amizade com Safadão.

“Ô coisa boa é quem tem amigo rico, menininho. Carona, carona, carona!”, disse o cantor, aos risos, enquanto embarcava. “Vou perder uma carona dessa e chegar cedo pra ver meu menino? Amigo rico é outra coisa!”

No diálogo, Eric Land ainda agradece ao público acreano e destacou a energia da apresentação: “Obrigado, galera do Acre, turma de Cruzeiro do Sul. Foi incrível, viu? Botamos pra gerar tudo. Pra cima!”

Em tom de brincadeira, o artista mencionou outros colegas famosos, como Natanzinho Lima, e questionou com bom humor: “Pra quê que eu vou comprar jato, meu Deus, se eu tenho os amigos?”

A cena arrancou risos dos seguidores e mostrou os bastidores de uma amizade marcada pela leveza e parceria, além de encerrar com bom humor a passagem dos cantores pelo município acreano durante a Expoacre Juruá 2025.