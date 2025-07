Escândalo no CTI: suruba em hospital choca redes sociais

Um escândalo envolvendo profissionais de saúde mobilizou as redes sociais no último domingo (15 de junho), na Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo relatos, um suposto encontro sexual entre médicos, enfermeiros e até funcionários da limpeza teria ocorrido dentro do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital das Clínicas Costantino Ottaviano.

O caso veio à tona após pacientes em alas próximas afirmarem ter ouvido gemidos e sons de contato físico durante a noite. Um médico que não participou da situação flagrou a cena e vídeos começaram a circular entre moradores e nas redes sociais.

A repercussão foi imediata. Em grupos de mensagens, memes e paródias se espalharam rapidamente, apelidando o caso de “Grey’s Anatomy”, em referência à famosa série hospitalar conhecida por misturar drama médico com romances entre colegas.

Diante da dimensão do escândalo, a direção do hospital publicou nota oficial confirmando a abertura de uma sindicância interna para investigar os fatos. A administração informou que o processo será conduzido pelo Comitê de Ética e pela área de Compliance Institucional, com o objetivo de esclarecer o ocorrido de forma “transparente e imparcial”.

