Expoacre começa com cavalgada animada; veja as fotos do desfile que abriu a 50ª edição da feira

A edição histórica da Expoacre 2025 começou oficialmente na manhã deste sábado (26), marcando meio século da maior feira agropecuária do Acre. O pontapé inicial foi dado com a tradicional cavalgada, que mais uma vez combinou tradição, modernidade e celebração em um só desfile.

Logo nas primeiras horas do dia, a Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco, foi tomada por um cenário vibrante: cavalos enfeitados, jipes adaptados, quadriciclos personalizados e trios elétricos desfilaram sob os aplausos do público. A via foi interditada exclusivamente para os participantes, garantindo segurança e fluidez ao trajeto até o Parque de Exposições.

Este ano, a ausência das tradicionais comitivas de caminhonetes chamou atenção. A decisão segue diretrizes da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), que reforçou critérios para manter o foco no resgate cultural e na organização do evento. Em números, a Cavalgada 2025 reuniu 12 jipes, 137 quadriciclos e 160 cavalos, compondo um desfile diverso e bem estruturado.

Para embalar o percurso, dois trios elétricos animaram o público com música ao vivo e intervenções culturais. A estrutura montada ao longo do trajeto contou ainda com tendas de apoio, pontos de hidratação e áreas de descanso, garantindo conforto e segurança aos presentes.

A expectativa é de que mais de 400 pessoas tenham participado ativamente do cortejo, entre cavaleiros, motoristas e artistas. A população, por sua vez, acompanhou em peso às margens da avenida, dando início a uma semana de exposições, negócios, gastronomia, cultura e entretenimento no Parque de Exposições Wildy Viana.

A Expoacre 2025 promete ser um marco: além de celebrar os 50 anos do evento, a feira deve movimentar a economia local com atrações nacionais, espaço para empreendedores, negócios no agronegócio e atividades voltadas à inovação e sustentabilidade. A programação segue até o próximo domingo, dia 3 de agosto.

Veja as fotos: