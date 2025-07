Expoacre 2025 libera mais 4 mil ingressos para shows de Jorge & Mateus e Matheus & Kauan

A organização da Expoacre 2025 anunciou a liberação de um novo lote com 4 mil ingressos extras nesta segunda-feira (28), para os aguardados shows das duplas Jorge & Mateus e Matheus & Kauan, que ainda integram a programação oficial da feira. A medida foi adotada após o sucesso das trocas solidárias anteriores, como ocorreu no show de Zezé Di Camargo & Luciano.

Com o aumento da demanda para as entradas, a organização decidiu repetir o formato que une solidariedade e entretenimento, oferecendo ao público uma nova oportunidade de garantir presença nas apresentações mais esperadas do evento.

Os ingressos adicionais estão disponíveis exclusivamente na Casa da Amizade, localizada na Rua Marechal Deodoro, 284, no Centro de Rio Branco. Para garantir, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis, com prioridade para óleos, e apresentar um documento com CPF, que dará direito a apenas um ingresso por show, e a retirada está limitada à disponibilidade do lote.

A ação tem um propósito social importante. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Acre. A organização reforça que os interessados devem chegar com antecedência ao ponto de troca, já que a procura deve ser intensa, como já se observou nas primeiras etapas da campanha solidária.

A Expoacre 2025 segue unindo cultura, música e responsabilidade social, reforçando seu compromisso com a população acreana.