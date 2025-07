Expoacre poderá ter programação diurna, diz presidente da CDL; entenda

A presença da iniciativa privada foi um dos destaques no lançamento da Expoacre 2025, realizado no sábado (19), em Rio Branco. Representando o setor lojista, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Marcelo Moura, participou do evento e falou sobre as expectativas para a edição comemorativa de 50 anos da maior feira agropecuária do Acre.

Segundo Moura, a feira alcançou um novo patamar, tanto no fomento ao empreendedorismo quanto no fortalecimento do turismo regional. “A feira tomou uma proporção que nunca teve antes. Isso é bom. Acabei de voltar do Rio Grande do Sul, vendo o poder transformador do turismo, e a Expoacre já atingiu essa capacidade de movimentar o turismo e gerar mais riqueza”, afirmou.

Moura ressaltou o impacto direto da Expoacre para pequenos e médios negócios. “Estou em contato com mais de 400 expositores, muitos deles contam com a feira como sustento do ano. A feira atingiu esse patamar, e a gente quer ajudar a fazer com que ela cresça ainda mais”, disse.

Como novidade, o presidente da CDL anunciou o lançamento da “Expo Brasa”, um projeto idealizado pela entidade com o objetivo de ampliar a programação da feira para o período diurno. “Será o almoço oficial da Expoacre. Neste primeiro ano, será em formato inicial, um teste, mas a ideia é criar uma programação diurna também, para movimentar a cidade e a economia todos os anos”, explicou.

Moura também destacou o caráter inclusivo da feira, comparando-a ao Festival de Parintins, no Amazonas.

“Falo sobre Parintins, que está do nosso lado, e que transformou a cultura local em potencial turístico. A cidade se divide, as pessoas entram no clima, e a Expoacre cria esse mesmo espírito. Todos os povos, todas as moitas da sociedade… Aqui não tem diferença política, de raça ou de cor. É democracia. Os shows são para quem não pode pagar por um ingresso, e isso é muito bom de ver”, concluiu.