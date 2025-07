Familiares de detentos fecham rua da Polícia Penal e denunciam supostos maus-tratos em presídios

Na manhã desta segunda-feira (14), um grupo de mulheres de detentos realizou uma manifestação em frente à sede da Polícia Penal, localizada na Rua Coronel Fontenele de Castro, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Com faixas e cartazes, as manifestantes pediram respeito aos direitos dos apenados e denunciaram supostos maus-tratos dentro das unidades prisionais do Estado.

Entre as faixas exibidas pelas manifestantes, uma destacava a reivindicação por direitos e respeito aos apenados, com a mensagem de que não buscam regalias, mas sim que sejam garantidos os direitos dos detentos, reforçando que preso tem família. Segundo as participantes do protesto, a situação dentro das penitenciárias tem se agravado, com relatos de abusos e ofensas contra os presos, o que, de acordo com elas, também tem afetado os familiares.

Elas alegam que os presos vêm sofrendo maus-tratos, inclusive psicológicos. “Esse tipo de conduta não tem afetado apenas os apenados, mas também nós, familiares, que estamos sendo tratados como se fôssemos perigo para a sociedade. O verdadeiro perigo é o diretor que tortura os detentos com falas ofensivas e humilhantes. Tortura é crime, basta!”, diz uma das faixas que chamou a atenção no protesto.

Até o momento, a direção da Polícia Penal não se pronunciou oficialmente sobre as acusações feitas durante o ato.